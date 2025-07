Falsos veterinários tentam burlar donos de animais desaparecidos (utilizam CROA e Cidade Hoje)

Joaquim Mirra Ribeiro foi homenageado este fim de semana pela Junta de Freguesia de Castelões, no concelho de Vila Nova de Famalicão, pela sua notável contribuição para o desenvolvimento económico local e nacional. A distinção integrou as comemorações do Dia da Freguesia, marcadas por uma forte adesão popular e por uma mostra do dinamismo associativo e artesanal da região.

Na sessão solene, o presidente da Junta, Francisco Sá, afirmou que o empresário tem sido “figura central na consolidação de um legado empresarial que atravessa gerações e ultrapassa fronteiras”. O autarca referiu ainda que a empresa JMR, Lda, deixou uma marca relevante não só pelo volume de negócios, mas também pelo impacto no setor industrial nacional. Aos 82 anos, Joaquim Ribeiro continua próximo da atividade da empresa fundada pela sua família em 1932, atualmente com cerca de 80 colaboradores.

O vereador Augusto Lima, que presidiu à cerimónia, considerou a homenagem “mais do que justa e merecida” e lembrou que a empresa atingiu uma faturação de 30 milhões de euros em 2024.

Francisco Sá destacou ainda que Castelões recebeu, neste mandato, “o maior investimento de sempre” da Câmara Municipal, com melhorias nas áreas da educação, da rede viária e do ambiente. O autarca apontou também novos desafios para a freguesia, como o parque de lazer do Gorgulhão, um pavilhão multiusos e a requalificação de zonas emblemáticas.