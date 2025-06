“Falta aqui uma passadeira”: Faixas de protesto colocadas na nova variante em Famalicão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) vai reavaliar até ao final deste sábado, 28 de junho, os níveis de alerta devido à previsão de calor intenso, que poderá manter-se também durante a noite. Alguns distritos podem passar para alerta vermelho.

Segundo o IPMA, as temperaturas poderão ultrapassar os 40 graus já esta segunda-feira, 30 de junho, com tempo seco e instável, o que agrava o risco de incêndio. A preocupação maior são os fogos florestais, que podem ser difíceis de controlar nestas condições.

Vários concelhos do Norte, incluindo zonas do Minho, estão em risco “elevado” e “muito elevado” de incêndio. O IPMA alerta a população para evitar comportamentos de risco, como o uso de fogo em espaços rurais.

As temperaturas devem continuar a subir nos próximos dias. No Norte, embora não se esperem os valores mais extremos do país, o calor vai apertar, com máximas acima dos 35 graus em vários locais.