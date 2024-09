Falta de Civismo: Junta de Delães alerta para lixo em locais não autorizados

A freguesia de Lousado está em festa até dia 9 de setembro. Até sexta-feira, dia 6 de setembro, às 20h30, decorre a novena. Na quinta-feira, dia 5, às 18 horas, levantamento dos mastros.

No sábado, 7 de setembro, às 8 horas, alvorada “Nós e os Outros” pelo Grupo de Zés Pereiras de Lousado. Às 14 horas, chegada dos Zés Pereiras à capela; 17h30, procissão em honra de S. Lourenço, seguida da eucaristia, cantada pelo Grupo Coral de Lousado. Às 21h30, atuação do Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado. Pelas 22h30, atuações Lousadenses & Companhia; 23 horas, sobe ao palco Miguel Riva; meia-noite, sessão de fogo de artifício a cargo de J. Vieira & Filhos; 00h30, entretenimento com o DJ Carlos Azevedo.

Domingo, 8 de setembro, às 9 horas, alvorada com 21 morteiros; 11 horas, eucaristia festiva cantada pelo Grupo Coral de Lousado, na capela. Pelas 17 horas, procissão em honra do Sagrado Coração de Maria e da Nossa Senhora da Boa Hora. Às 18 horas, sunset com o DJ Ivan Reis; 20 horas, desgarrada com a participação de Daniel Antunes e Simão Marques.

Segunda-feira, dia 9, pelas 18 horas, regresso de São Lourenço à capela com procissão.