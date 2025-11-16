Faltam vacinas da gripe em várias ULS do país

A vacina da gripe de dose elevada, destinada a pessoas com 85 ou mais anos, está em falta em várias Unidades Locais de Saúde em todo o país. A Direção-Executiva do SNS confirma a rutura de stock e atribui a situação à elevada procura registada este ano, bastante superior à da campanha anterior.
As ULS tentaram gerir a escassez através da cedência de doses entre unidades, mas essa solução esgotou-se por já não existirem excedentes. Face ao cenário, foram emitidas orientações para que cada ULS adquira vacinas diretamente aos fornecedores. A Direção-Geral da Saúde reforça que é responsabilidade das ULS assegurar a compra e o acesso à vacinação dos utentes elegíveis.