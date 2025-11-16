Sociedade

Faltam vacinas da gripe em várias ULS do país

A vacina da gripe de dose elevada, destinada a pessoas com 85 ou mais anos, está em falta em várias Unidades Locais de Saúde em todo o país. A Direção-Executiva do SNS confirma a rutura de stock e atribui a situação à elevada procura registada este ano, bastante superior à da campanha anterior.

As ULS tentaram gerir a escassez através da cedência de doses entre unidades, mas essa solução esgotou-se por já não existirem excedentes. Face ao cenário, foram emitidas orientações para que cada ULS adquira vacinas diretamente aos fornecedores. A Direção-Geral da Saúde reforça que é responsabilidade das ULS assegurar a compra e o acesso à vacinação dos utentes elegíveis.

Famalicão: Cabeçudos ganha novo Multibanco no Parque do Souto

A freguesia de Cabeçudos, em Vila Nova de Famalicão, passou a contar com um novo terminal Multibanco totalmente operacional no Parque do Souto. A instalação do equipamento foi anunciada pela Junta de Freguesia, que destaca a importância deste serviço para residentes e visitantes.

Segundo a autarquia, o novo Multibanco vem reforçar a conveniência local, facilitando o acesso a serviços bancários essenciais e contribuindo para o bem-estar da comunidade. A colocação deste terminal responde a uma necessidade sentida pela população, garantindo maior proximidade e comodidade no dia a dia.

Depressão Cláudia deixa 104.6 FM da Rádio Cidade Hoje em silêncio

A passagem da Depressão Cláudia pela região, durante a madrugada deste sábado, 15 de novembro, provocou vários episódios de trovoada intensa que acabaram por afetar infraestruturas locais, entre elas, um dos centros emissor da Rádio Cidade Hoje.

A estação acordou assim com a sua emissão interrompida na frequência 104,6 FM, depois da atividade elétrica da tempestade ter impossibilitado o normal funcionamento do equipamento responsável por difundir o sinal, a partir da freguesia de Jesufrei. Desde as primeiras horas da manhã, as equipas técnicas da rádio têm estado no terreno a avaliar os danos e a trabalhar para repor a emissão com a maior brevidade possível.

Apesar da interrupção, a Rádio Cidade Hoje continua a emitir. Os ouvintes podem acompanhar toda a programação diária através da frequência alternativa 94 FM, bem como pela transmissão online em cidadehoje.sapo.pt, que se mantém totalmente operacional.

A estação agradece a compreensão dos ouvintes e garante que todos os esforços estão a ser feitos para restabelecer o serviço no centro emissor de Jesufrei, assim que as condições técnicas o permitirem.

Famalicão: Raio deixa Igreja de Portela com vários estragos

A forte intempérie que atingiu a região durante a madrugada deste sábado provocou vários danos na Igreja de Portela, em Famalicão. O momento mais marcante ocorreu às 6h20, quando um radio atingiu a cruz daquele espaço religioso.

Para além da cruz, foram registados estragos no telhado e na instalação elétrica. Pouco tempo depois do incidente, várias pessoas e entidades mobilizaram-se com o objetivo de repor a normalidade o mais rápido possível.

A cruz foi removida com recurso à ajuda e meios dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Entretanto já se procederam aos trabalhos de substituição das telhas danificados e reposição da instalação elétrica.

Mau Tempo: Marcelo elogia comportamento “disciplinado e sensato” dos portugueses

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, elogiou este sábado, 15 de novembro, o comportamento dos portugueses durante a passagem da depressão Cláudia, destacando a forma como a população reagiu ao mau tempo que atingiu várias zonas do país.

“Os portugueses foram muito disciplinados” e “muito sensatos” nestes dias difíceis, afirmou o chefe de Estado.

O Presidente reforçou ainda que, perante a intensidade da depressão, “para aquilo que aconteceu, os portugueses mais atingidos pelo mau tempo foram muito sensatos”.

Famalicão: Água inunda Centro de Saúde de Ribeirão

A Unidade de Saúde Familiar da vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, ficou inundada na manhã deste sábado.

Esta é uma consequência direta da subida do caudal do rio, que atravessa a vila nas proximidades daquele local.

Para além do Centro de Saúde, há também registo de inundações nas garagens dos prédios vizinhos.

Esta é uma situação que está a ser acompanhada pelas autoridades de segurança e socorro.

Mau tempo em Famalicão: Mais de 20 inundações, várias quedas de muro, ciclovia e estradas encerradas

Um episódio de precipitação intensa, registado perto das 06h00, provocou o caos no concelho de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com a Proteção Civil, até às 10h00 da manhã, as autoridades de segurança e socorro já tinham sido mobilizadas para mais de 20 inundações, seis quedas de muro e perto de 10 pedidos de limpeza.

Na sequência desse mesmo episódio, houve necessidade de cortar o acesso a algumas estradas de Ribeirão e Lousado. Na freguesia do Louro foi interdita a circulação na ciclovia, na zona de Barradas.

 

 