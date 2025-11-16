Faltam vacinas da gripe em várias ULS do país

A passagem da Depressão Cláudia pela região, durante a madrugada deste sábado, 15 de novembro, provocou vários episódios de trovoada intensa que acabaram por afetar infraestruturas locais, entre elas, um dos centros emissor da Rádio Cidade Hoje.

A estação acordou assim com a sua emissão interrompida na frequência 104,6 FM, depois da atividade elétrica da tempestade ter impossibilitado o normal funcionamento do equipamento responsável por difundir o sinal, a partir da freguesia de Jesufrei. Desde as primeiras horas da manhã, as equipas técnicas da rádio têm estado no terreno a avaliar os danos e a trabalhar para repor a emissão com a maior brevidade possível.

Apesar da interrupção, a Rádio Cidade Hoje continua a emitir. Os ouvintes podem acompanhar toda a programação diária através da frequência alternativa 94 FM, bem como pela transmissão online em cidadehoje.sapo.pt, que se mantém totalmente operacional.

A estação agradece a compreensão dos ouvintes e garante que todos os esforços estão a ser feitos para restabelecer o serviço no centro emissor de Jesufrei, assim que as condições técnicas o permitirem.