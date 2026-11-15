Os trabalhadores que faltaram ao trabalho a 11 de novembro por impossibilidade real de se deslocarem ou de prestarem trabalho devem receber o dia normalmente. Quem o diz é a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que esclareceu como se aplicam as regras durante a situação de alerta declarada em todo o território continental.

O alerta vigorou entre as 00h00 e as 23h59 daquele dia, devido à previsão de condições meteorológicas adversas. Entre as medidas determinadas estiveram o encerramento dos estabelecimentos de ensino e dos serviços públicos não essenciais e a interdição temporária da circulação em zonas de risco.

Alerta não dispensa, por si só, do trabalho

A ACT esclarece que a declaração de situação de alerta não prevê uma dispensa geral do trabalho nem torna automaticamente justificadas as faltas. A exceção abrange os trabalhadores, públicos ou privados, que sejam simultaneamente bombeiros voluntários ou operacionais da Cruz Vermelha Portuguesa, sem prejuízo das exceções previstas no despacho.

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Quando a falta é justificada

No setor privado aplicam-se as regras gerais do Código do Trabalho. A ausência pode ser justificada por «facto não imputável» ao trabalhador sempre que o mau tempo, ou as suas consequências, tornem efetivamente impossível a deslocação ou a prestação de trabalho. É o caso de:

vias intransitáveis ou cortadas;

suspensão de transportes públicos;

inundações;

interdição de circulação determinada pelas autoridades.

Tem de existir uma impossibilidade efetiva de prestar trabalho, o que exclui, por exemplo, os casos em que seja possível recorrer ao teletrabalho.

Encerramento das escolas

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O encerramento dos estabelecimentos de ensino pode também constituir impedimento não imputável ao trabalhador, quando este não tenha outro meio de assegurar as suas responsabilidades parentais.

Sem perda de retribuição

Nestes casos, as faltas são consideradas justificadas e não determinam perda de retribuição, ou seja, o empregador deve pagar o dia normalmente.

O que deve fazer o trabalhador

O trabalhador deve comunicar a ausência ao empregador logo que possível. Nos 15 dias seguintes a essa comunicação, o empregador pode exigir prova do facto invocado para justificar a falta.