Famalicão: 1 500 famalicenses participaram nas aulas gratuitas do Move-Te

Famalicão: Devesa Sunset vai trazer concertos todas as sextas no mês de agosto

A música e a natureza num ambiente intimista são os ingredientes para os finais de tarde de sexta-feira no mês de agosto, em Vila Nova de Famalicão, com o Devesa Sunset que vai realizar-se nos dias 2, 9, 16 e 23, junto ao lago do Parque da Cidade, com início às 19h00 e entrada livre.

Milhanas, Flyte, Nancy Vieira e Cristóvam são os artistas a que vai poder assistir na edição deste ano.

O primeiro encontro na Devesa é a 2 de agosto com Milhanas, nomeada para ‘Artista Revelação’ nos Prémios Play e Globos de Ouro, onde recebeu também a nomeação para ‘Melhor Canção do ano’. A artista mistura interpretações modernas do fado com música pop e urbana e vai estar no Parque da Devesa acompanhada por Rodrigo Correia e Bernardo Saldanha na guitarra.

No dia 9 de agosto, o Devesa Sunset recebe Flyte, um projeto dos artistas britânicos Will Taylor e Nick Hill. Estabeleceram-se como uma banda indie e folk de referência no Reino Unido. O seu último disco “Flyte” foi lançado no final do ano passado e este álbum vai ser apresentado pela primeira vez em Portugal.

Segue-se a 16 de agosto o projeto de Nancy Vieira, tantas vezes apelidada de herdeira de Cesária Évora. “Gente” é o álbum que a artista traz à Devesa, com uma sonoridade do tradicionalismo formal onde há muito de Cabo Verde, samba, fado e batuque, tons de jazz e espírito pop.

O último dos convidados do Devesa Sunset é o açoriano Cristovám, músico e cantautor, que a 23 de agosto encerra a edição deste ano. Cristovám editou o primeiro disco “Hopes & Dreams” e ganhou o primeiro prémio na categoria “Unsigned Only” do International Songwriting Competition. Ganhou também dois Prémios Internacionais da Música Portuguesa “Best Pop Performance e Song of the Year”.

O Devesa Sunset é promovido pela Câmara Municipal desde 2015 e promove um encontro entre a cultura e a natureza num ambiente descontraído, todas as sextas-feiras do mês de agosto.