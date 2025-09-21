Concelho

Famalicão: 1.ª Companhia da Associação Guias de Portugal abre inscrições para novos elementos

A 1ª Companhia de Vila Nova de Famalicão da Associação Guias de Portugal (AGP) está a recrutar raparigas dos 6 aos 19 anos. As inscrições podem ser feitas pelo 919 343 597 e 913 293 251, pelo do endereço eletrónico guiasdefamalicao@gmail.com, bem como nas redes sociais Instagram (@guiasdefamalicão) e Facebook (Guias de Famalicão).

A Associação Guias de Portugal é uma associação de utilidade pública, de base voluntária, que promove o Guidismo – movimento de educação não formal, baseado no método criado por Robert Baden-Powell. Tem por missão proporcionar às raparigas e jovens mulheres «a oportunidade de desenvolverem o seu potencial como cidadãs universais responsáveis». Para alcançar esse objetivo, a AGP utiliza um método «centrado na atribuição gradual de responsabilidades, no trabalho de grupo e na promoção da autonomia». O movimento também se compromete com a comunidade onde está inserido, tendo no contacto com a natureza e na vida ao ar livre o seu espaço privilegiado de ação e formação.

A AGP tem uma proposta educativa que assenta em quatro vertentes – vida ao ar livre, vida em patrulha, progressão e compromisso – e as participantes estão integradas em diferentes grupos etários.

A Associação Guias de Portugal foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o título de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, durante a cerimónia de abertura do X Acampamento Nacional, realizado em Alcácer do Sal, a 29 de julho do ano passado.

Em Vila Nova de Famalicão, a 1ª Companhia Guias de Portugal realiza reuniões semanais aos sábados, pelas 15h00, na sede situada junto ao salão paroquial.

Famalicão: Fogo em apartamento no centro da cidade

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde desta terça-feira, acionados para um incêndio num apartamento, no centro da cidade.

O alerta chegou cerca das 18h50, para a Rua Luís Barroso.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o fogo terá deflagrado num equipamento de cozinha, sendo rapidamente dominado pelos soldados da paz.

Não há registo de feridos, apenas danos materiais.

Famalicão regista maior aumento de desempregados desde o início do ano

O número de desempregados em Famalicão aumentou no mês de agosto, segundos os dados mais recentes do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Esta terá sido a maior subida registada desde o início do ano.

No final do mês, o concelho totalizava 4 012 desempregados, mais 103 do que no mês passado. A maioria dos desempregados são do sexo feminino, estão inscritos há menos de um ano e já contam com alguma experiência no mercado de trabalho.

Famalicão: Sub-23 empatam em Braga a jogar com menos um

A contar para a jornada cinco da Liga Revelação, o FC Famalicão jogou na tarde desta terça-feira em Braga. A partida terminou com uma igualdade a um golo.

O Famalicão marcou cedo, logo aos 7 minutos, por Rudi Almeida, após passe de Carlos Meotti, na conclusão de uma bonita jogada coletiva. O empate do Braga veio na marcação de uma grande penalidade muito duvidosa. Entre os dois golos, os famalicenses enviaram duas bolas aos ferros da baliza bracarense.

Na segunda parte, o Famalicão viu a sua vida mais difícil a partir dos 75 minutos, pela expulsão de Mattara que viu o segundo amarelo. Mesmo assim, conseguiu segurar a divisão de pontos.

Após este resultado, os sub-23 passam a somar 7 pontos. Na próxima jornada, marcada para o dia 30 de setembro, recebem o Académico de Viseu.

Famalicão: Câmara Municipal com a melhor proposta para a compra do pavilhão do Externato Delfim Ferreira

O leilão para a compra do pavilhão desportivo do antigo Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave, terminou na manhã desta terça-feira, às 10h30, e a melhor licitação foi da Câmara Municipal de VN Famalicão.

O município apresentou uma proposta no valor de 501.620, 99 euros, o mínimo de licitação. CIDADE HOJE sabe que houve outra proposta, mas muito inferior ao valor mínimo.

Agora, aguarda-se a validação do leilão por parte do Administrador Judicial.

Recorde-se que esta segunda-feira, na apresentação do programa eleitoral autárquico, o candidato Mário Passos (PSD/CDS) revelou o interesse municipal na aquisição deste equipamento para servir Riba de Ave e freguesias vizinhas.

Famalicão: Carro capotado à saída do supermercado

A tarde desta terça feira ficou marcada pelo capotamento de um veículo ligeiro, na Rua do Talvai, em Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, o condutor terá calculado mal a curva da saída do estacionamento da superfície comercial, acabando por cair com a viatura de uma altura de cerca de dois metros.

No local estiveram elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, núcleo de Ribeirão, e dos Bombeiros Voluntários Famalicense. À Cruz Vermelha que, no momento do acidente, estaria a passar no local, o condutor da viatura recusou o transporte ao hospital.

 

Famalicão: Simão Costa é o mandatário jovem de Gouveia e Melo

Simão Costa é o mandatário jovem da candidatura de Henrique Gouveia e Melo à Presidência da República. «Cidadão exemplar, com um percurso profissional longo de serviço à pátria portuguesa nas suas Forças Armadas, é nele que deposito total confiança nas Eleições Presidenciais de 2026», justifica Simão Costa.

O jovem mandatário tem 21 anos, é residente em Fradelos e estudante de Direito na Nova School of Low. É vogal e coordenador para o ensino básico e secundário da JSD de Famalicão, além de mandatário da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão em Fradelos. Em termos associativos, é membro dos órgãos sociais do grupo Desportivo de Fradelos e da Associação Galheiro de Valdossos.