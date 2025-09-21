Famalicão: 1.ª Companhia da Associação Guias de Portugal abre inscrições para novos elementos

A 1ª Companhia de Vila Nova de Famalicão da Associação Guias de Portugal (AGP) está a recrutar raparigas dos 6 aos 19 anos. As inscrições podem ser feitas pelo 919 343 597 e 913 293 251, pelo do endereço eletrónico guiasdefamalicao@gmail.com, bem como nas redes sociais Instagram (@guiasdefamalicão) e Facebook (Guias de Famalicão).

A Associação Guias de Portugal é uma associação de utilidade pública, de base voluntária, que promove o Guidismo – movimento de educação não formal, baseado no método criado por Robert Baden-Powell. Tem por missão proporcionar às raparigas e jovens mulheres «a oportunidade de desenvolverem o seu potencial como cidadãs universais responsáveis». Para alcançar esse objetivo, a AGP utiliza um método «centrado na atribuição gradual de responsabilidades, no trabalho de grupo e na promoção da autonomia». O movimento também se compromete com a comunidade onde está inserido, tendo no contacto com a natureza e na vida ao ar livre o seu espaço privilegiado de ação e formação.

A AGP tem uma proposta educativa que assenta em quatro vertentes – vida ao ar livre, vida em patrulha, progressão e compromisso – e as participantes estão integradas em diferentes grupos etários.

A Associação Guias de Portugal foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o título de Membro Honorário da Ordem da Instrução Pública, durante a cerimónia de abertura do X Acampamento Nacional, realizado em Alcácer do Sal, a 29 de julho do ano passado.

Em Vila Nova de Famalicão, a 1ª Companhia Guias de Portugal realiza reuniões semanais aos sábados, pelas 15h00, na sede situada junto ao salão paroquial.