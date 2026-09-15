No dia 3 de outubro, a 1.ª Companhia de Famalicão da Associação Guias de Portugal inicia um novo ano guidista, numa sessão marcada para as 15 horas, junto à Casa da Juventude de Famalicão.

A Companhia desafia as crianças e as jovens, dos 6 aos 18 anos, a participarem nas atividades e descobrirem o Guidismo.

Recorde-se que a Associação Guias de Portugal é um movimento educativo para raparigas e jovens mulheres, que promove a autonomia, a amizade, a cidadania, a responsabilidade e o desenvolvimento de competências através de atividades, desafios e experiências.