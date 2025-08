Famalicão: 100 comerciantes já aderiram ao comércio digital

O número de aderentes ao Marketplace Comércio da Vila já ultrapassa os 100 comerciantes. A novidade foi avançada na passada quarta-feira, na Fundação Cupertino de Miranda, na sessão de apresentação desta iniciativa que faz parte do projeto Bairro Comercial Digital, um consórcio entre o Município de Famalicão e a ACIF – Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão.

O marketplace é uma plataforma online de venda ou exposição de produtos e serviços que visa a promoção conjunta dos estabelecimentos da área geográfica do Bairro Comercial Digital, constituída por 20 ruas do centro urbano, permitindo o acesso facilitado às vendas online.

Uma equipa técnica do Bairro Digital já está no terreno a realizar contactos presenciais com os estabelecimentos, para registar a sua adesão a esta plataforma digital e informar das necessidades decorrentes desta participação. Em caso de adesão é agendado com a empresa responsável pelos conteúdos, NKA, para dar seguimento à recolha e preparação de conteúdos. Para aderir pode contactar a ACIF, através do e-mail comunicacao@acif.pt ou do número 961 219 496. Este é um projeto cofinanciado pelo Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia. Mais informações em www.recuperarportugal.gov.pt.

Na sessão que decorreu na Fundação Cupertino de Miranda os comerciantes presentes ficaram a conhecer todas as funcionalidades e aspeto visual do marketplace, numa apresentação que ficou a cargo da NKA – New Knowledge Advice.

A abertura da sessão coube ao presidente da ACIF, Hélder Filipe Costa, e ao vereador da Economia e Empreendedorismo do Município de Famalicão, Augusto Lima, que entregou os certificados a alguns dos primeiros 100 aderentes ao marketplace que marcaram presença no evento.