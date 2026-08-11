A 10ª edição da corrida REN que liga as freguesias de Pedome e Oliveira Santa Maria vai realizar-se no dia 24 de outubro, a partir das 14h00, tendo como ponto de partida a Central Elétrica de Pedome.

A prova principal é a corrida de 10 quilómetros para os escalões juniores, seniores e veteranos, mas também os mais novos podem colocar-se à prova, na corrida jovem, para os escalões de benjamins a juvenis.

E para quem prefere caminhar, pode fazê-lo numa distância de 5 quilómetros pensada para reunir famílias e amigos num momento descontraído aliado à prática da atividade física.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas em fpacompeticoes.com