O Município de Famalicão promove na próxima terça-feira, dia 27 de outubro, na Casa do Território, a décima edição do encontro anual da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, sob o tema “Nomear para Transformar: Educação, Mediação e Participação nos Museus do Presente”.

Criada com o objetivo de promover a cooperação, comunicação e apoio mútuo entre as instituições museológicas do concelho, a Rede integra atualmente onze museus.

O encontro é um espaço de reflexão crítica e debate aberto a profissionais do património, educadores, investigadores, docentes, estudantes, agentes culturais e a todos os cidadãos interessados na construção de comunidades mais participativas.

O programa arranca às 09h30 com a receção dos participantes, seguindo-se, às 10h00, a Sessão de Abertura conduzida por Susana Pereira, vereadora da Cultura da Câmara Municipal.

A manhã prossegue com o debate “Museus em Rede: do local ao internacional”, com um painel que junta Susana Pereira, o vereador da educação, Pedro Oliveira, e representantes da Rede Portuguesa de Museus e do ICOM Portugal. Às 11h30, realiza-se a Conferência de Enquadramento “Nomear para Transformar: educação, mediação e participação nos museus contemporâneos”, apresentada pela arquiteta, mediadora cultural e cofundadora da Talkie-Walkie, Matilde Seabra.

Durante a tarde, a partir das 14h00, a reflexão dá lugar ao trabalho colaborativo através de quatro laboratórios temáticos focados nas práticas de inovação museológica. O laboratório “Educar” será dinamizado pelo Educaljube – Museu do Aljube Resistência e Liberdade, o “Mediar” ficará a cargo da Escola Imaxinada, da Galiza, a sessão “Participar” será conduzida pela associação Ondamarela e, por fim, o laboratório “Transformar” terá a dinamização do MUZEU – Museu de Arte Contemporânea DST.

Pelas 16h30, decorre a sessão “Construir uma Linguagem Comum”, dedicada à apresentação e debate dos resultados obtidos nos laboratórios, com moderação de Matilde Seabra.

A partir das 17h00, António Sampaio da Nóvoa, professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e doutor em Ciências da Educação e História Moderna e Contemporânea, junta-se a Matilde Seabra na Conversa de Encerramento “Transformar: educação, cultura e cidadania” para discutir o impacto das instituições culturais nas comunidades. O encerramento do evento está marcado para as 18h00.

A iniciativa vai contar com interpretação em Língua Gestual de forma a tornar-se acessível a diferentes públicos.

O programa integra ainda, no dia 26 de outubro, uma sessão de capacitação dirigida aos profissionais da Rede de Museus do concelho sobre bem-estar, autoconhecimento e melhoria das relações de trabalho. A sessão terá lugar na Fundação Cupertino de Miranda.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia disponível em www.museusdefamalicao.pt/eventos .