Concelho

Famalicão: 11.ª edição do Famalicão Dança foi um sucesso

A Gindança, Academia organizadora da Famalicão Dança, traça um balanço positivo da 11.ª edição que decorreu no passado sábado, no pavilhão municipal. «Encerramos esta edição com profunda alegria por termos voltado a encher o pavilhão com um público caloroso e atletas felizes. O que apresentamos resulta de um planeamento prolongado e meticuloso. Todos os que se envolveram e se associaram ao Famalicão Dança® estão de parabéns», refere Anabela Gomes, presidente da Gindança.

Recorde-se que Famalicão acolheu, pela primeira vez, o Campeonato do Mundo sub-21 em 10 danças, da WDSF – World DanceSport Federation e das suas congéneres. Venceu o par da Lituânia, Kristupas Mlinskas & Liepa Rudnickaite.

A Gindança agradece a todos quantos estiveram envolvidos nesta competição, dos parceiros, aos patrocinadores, passando pelas instituições, colaboradores e voluntários. «O que fazemos só é possível graças a uma equipa que prima pela excelência», refere.

Tendo em conta o exigente caderno de encargos, com toda uma logística grande, agradece à Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), às Juntas de Freguesia presentes e às empresas patrocinadoras que tornaram possível esta realização.

«Tentamos que tudo fosse perfeito. Demos o nosso melhor e queremos continuar a melhorar, ano após ano, para que Famalicão e a Dança Desportiva sejam reconhecidos, valorizados e engrandecidos a nível nacional e internacional», conclui.

Deixe um comentário

Famalicão: Gustavo Sá pode recuperar para jogar na Taça de Portugal

A lesão de Gustavo Sá, contraída na partida com o FC Porto, e que o afastou da convocatória da seleção nacional sub-21, não será impeditiva de poder ser chamado para o jogo da Taça de Portugal, no dia 22 de novembro, em casa do Estoril.

Dispensado dos trabalhos da seleção, esta terça-feira, Gustavo regressou a Famalicão para iniciar a recuperação junto do departamento médico do clube que continua a ter sob a sua alçada, segundo o último boletim clínico, Justin de Haas, Romeo Beney e Óscar Aranda.

Famalicão: Mostra Comunitária de Brufe é este sábado

O pavilhão multiusos de Brufe recebe, no próximo sábado, 15 de novembro, a Mostra Comunitária desta freguesia.

O certame abre às 10 horas e prolonga-se até ao final da noite, com a animação musical do DJ Safe.

Confira o programa:

10h30 | Aula de zumba
12h00 | Abertura das tasquinhas
15h00 | Castanha Trail mini kids
17h00 | As cantigas da nossa escola (atuação das crianças das escolas e jardim de infância)
19h15 | Magusto
19h30 | Cantares ao Desafio
21h30 | Atuação da Associação Cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe (grupo etnográfico)
22h30 | Animação noturna: DJ SAFE

Foto arquivo

Famalicão: Escritura de compra do pavilhão do ex-Externato Delfim Ferreira é na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, o município torna-se oficialmente proprietário do pavilhão do antigo Externato Delfim Ferreira, em Riba de Ave. A realização da escritura foi divulgada pelo presidente da Câmara, Mário Passos, na Gala do Desporto que decorreu na noite da passada segunda-feira.

Recorde-se que o município de Famalicão adquiriu o pavilhão em leilão, mediante proposta no valor de 501.620,99 euros. O espaço faz parte de um conjunto de equipamentos resultantes da insolvência do Externato Delfim Ferreira.

O presidente da Câmara, Mário Passos, tinha demonstrado interesse na aquisição deste equipamento para servir Riba de Ave e freguesias vizinhas.

Famalicão: Almoço solidário em Ruivães, dia 1 de dezembro

No dia 1 de dezembro, às 12h30, o Centro Paroquial de Ruivães vai receber um almoço solidário, com a receita a reverter a favor do Martim.

À mesa poderá degustar tripas à moda do Porto, numa refeição que inclui entradas, sobremesa e bebidas. A animação estará a cargo do cantor Jorge Amado.

A inscrição no almoço solidário tem o custo de 25€ e pode ser feito através do 912 080 142.

Famalicão: Riba d´Ave e FAC já conhecem adversários da Taça de Portugal

Nos 32 avos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins, o Riba d´Ave visita o HC Penafiel, formação da 3.ª divisão, enquanto que o FAC visita o GD Estreito, também da 3.ª divisão.

Do sorteio, que se realizou na tarde desta terça-feira, na sede da Federação de Patinagem de Portugal, fazem parte as equipas da 3ª divisão, assim como os clubes da 2ª divisão (exceto equipas B) e também as equipas do Campeonato PLACARD que, nesta fase, não podem defrontar-se entre si.

Os jogos dos 32 avos da prova rainha disputam-se a 29 de novembro.

 

Famalicão: PSP coloca radar na N14 esta quarta e quinta-feira

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A Polícia de Segurança Pública realiza esta quarta e quinta-feira operações de controlo de velocidade em Famalicão.

Segundo a informação disponibilizada, a ação de fiscalização decorre na Avenida Santiago de Gavião, em plena N14, até às 11h00 desta quarta-feira, e esta quinta entre as 15h00 e as 17h00.