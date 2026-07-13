Famalicão: 12.ª edição do Campo de Treinos de Verão do Riba d´Ave volta a ser um sucesso

A nova edição, a 12.ª, do Campo de Treinos dos ribadavenses voltou a ter uma grande adesão por parte das famílias. A iniciativa, que decorre no Parque das Tílias, em Riba de Ave, é uma referência na ocupação saudável dos tempos livres das crianças durante as férias escolares.

O campo de treinos funciona diariamente, entre as 09H00 e as 18H00, proporcionando momentos de desporto, aprendizagem e convívio.

Ainda existem algumas vagas disponíveis para a 4. ª e a 5. ª semanas de julho, pelo que os interessados podem efetuar a sua inscrição.

No programa, os participantes têm oportunidade de praticar diversas atividades, como minigolfe, capoeira, kickboxing, paintball, escalada, padel e natação, entre outras.

Esta iniciativa tem como principal objetivo promover hábitos de vida saudáveis, a autonomia, o espírito de equipa e a amizade. A utilização de telemóveis não é permitida, incentivando uma maior interação entre todos os participantes. O almoço está incluído no programa.