Concelho, Desporto

Famalicão: 12.ª edição do Campo de Treinos de Verão do Riba d´Ave volta a ser um sucesso

A nova edição, a 12.ª, do Campo de Treinos dos ribadavenses voltou a ter uma grande adesão por parte das famílias. A iniciativa, que decorre no Parque das Tílias, em Riba de Ave, é uma referência na ocupação saudável dos tempos livres das crianças durante as férias escolares.

O campo de treinos funciona diariamente, entre as 09H00 e as 18H00, proporcionando momentos de desporto, aprendizagem e convívio.

Ainda existem algumas vagas disponíveis para a 4. ª e a 5. ª semanas de julho, pelo que os interessados podem efetuar a sua inscrição.

No programa, os participantes têm oportunidade de praticar diversas atividades, como minigolfe, capoeira, kickboxing, paintball, escalada, padel e natação, entre outras.

Esta iniciativa tem como principal objetivo promover hábitos de vida saudáveis, a autonomia, o espírito de equipa e a amizade. A utilização de telemóveis não é permitida, incentivando uma maior interação entre todos os participantes. O almoço está incluído no programa.

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Famalicão: Apresentação do plantel é sábado

Entre as 10 e as 23 horas do próximo sábado, o FC Famalicão apresenta-se aos famalicenses.

O palco é a Praça 9 de Abril que, logo pela manhã, terá várias atividades para os mais novos, com insufláveis, fan zone e todo o tipo de temáticas para os adeptos
Depois, à noite, tem lugar a apresentação do plantel sénior e da estrutura técnica que apresentam novidades. Desde logo pela entrada do consagrado Carlos Carvalhal por troca com o surpreendente Hugo Oliveira que, com época e meia de grande qualidade no Famalicão, saiu para o Estrasburgo que pagou a cláusula de rescisão de 4 milhões de euros.

A apresentação do plantel acontece mais cedo do que o habitual, porque o conjunto famalicense vai disputar, na última semana de julho a Como Cup, em Itália, prestigiado torneio com equipas de relevo no contexto europeu.

Famalicão: Grupo ROQ avança com despedimento coletivo

O Grupo ROQ, com sede em Vila Nova de Famalicão, anunciou esta segunda-feira um plano de reestruturação organizacional que contempla um processo de despedimento coletivo. A medida irá abranger cerca de 11% dos postos de trabalho, mantendo a empresa, no final do processo, cerca de 400 colaboradores.

Em comunicado, a empresa explica que a diminuição das encomendas e a atual conjuntura económica motivaram a reorganização da estrutura, com o objetivo de reforçar a competitividade internacional e preparar o grupo para os desafios futuros.

A ROQ refere que a reestruturação permitirá concentrar recursos nas áreas estratégicas do negócio, reforçar o investimento em inovação, desenvolvimento tecnológico e eficiência operacional, assegurando simultaneamente a capacidade de resposta aos clientes e os elevados padrões de qualidade.

O CEO do Grupo ROQ, Romeu Ribeiro, reconhece que “esta foi uma das decisões mais difíceis da história da empresa”, mas considera que a medida é “indispensável para garantir a sustentabilidade do Grupo ROQ e assegurar a capacidade de continuar a inovar e servir os nossos clientes nas próximas décadas”.

Apesar da redução de postos de trabalho, a empresa garante a continuidade da sua atividade em todos os mercados onde opera, bem como dos projetos em curso e dos serviços prestados aos clientes.

Famalicão: José & Vicente conquistam títulos e medalhas nos 100 metros dos Nacionais sub-20

José Ribeiro sagrou-se campeão nacional sub-20 dos 100 metros, ao vencer a prova com a marca de 10,50 segundos. Já Vicente Silva conquistou o título de vice-campeão nacional, na mesma distância, com o tempo de 10,63 segundos.

Com estes resultados, os dois atletas da equipa Papa Léguas ficam próximos da marca de qualificação para o Campeonato do Mundo do escalão, fixada nos 10,50 segundos.

Além destes resultados, a equipa famalicense contou, ainda, com a participação de outros atletas nas várias provas do Campeonato Nacional que se disputou no passado fim de semana, na Pista de Atletismo do Complexo Desportivo Municipal das Caldas da Rainha.

Famalicão: Pavilhão Municipal acolheu XXII Gala Nacional de Alex Ryu Jitsu

O evento decorreu no passado sábado, promovido pela Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu. Reuniu academias da modalidade de todo o país e levou ao recinto centenas de espetadores.

Ao longo da gala, os praticantes apresentaram técnicas de defesa pessoal civil, policial e militar, combate de rua e defesa contra agressões com e sem armas. As demonstrações incluíram exercícios com sabre, adagas, guarda-chuva, bengala, pau médio e machado curto, bem como técnicas de defesa perante ataques com arma branca e arma de fogo.

O programa integrou, ainda, demonstrações de combate desportivo nas vertentes light-contact e K.O., protagonizadas por atletas campeões do mundo da modalidade, além de testes de quebra de madeira, gelo e telhas.

Um dos momentos mais marcantes da noite esteve a cargo dos mais jovens, com idades entre os 5 e os 10 anos, que demonstraram técnicas de defesa pessoal e combate.

Presente no evento, o presidente da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, Mestre Alexandre Carvalho (10. º Dan), destacou o sucesso de mais uma edição da gala e felicitou a organização pelo trabalho realizado.

Em representação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, enalteceu o papel do movimento associativo na promoção da prática desportiva e da qualidade de vida, sublinhando a importância das associações locais como parceiras da autarquia.

A organização da XXII Gala Nacional esteve a cargo da equipa liderada pelos mestres Manuel Cunha, Carlos Ramos, António Pinto, Luís Faria, Carlos Sá e Dionísio Moreira, que voltou a trazer a Vila Nova de Famalicão um dos principais eventos nacionais da modalidade.

Famalicão: Manifestantes na rua pela dignidade LGBTQIAP+

Sob o mote “Visíveis em Luta! Pelo Direito a Existir e Resistir!”, saiu à rua mais uma manifestação LGBTQIAP+, organizada pelo movimento “Humanamente”. Foi a quarta marcha, com os mesmos objetivos: pelo direito à diferença e contra a precariedade e a exclusão.

A manifestação decorreu, no sábado, num percurso por algumas ruas da cidade, acompanhada pelas forças de segurança (PSP).

«As ameaças e o esgoto digital que tentaram semear o medo não nos vergaram. Saímos à rua de cabeça erguida porque as nossas vidas e a nossa dignidade não são negociáveis. Mostrámos que o orgulho e a coragem coletiva em Famalicão são infinitamente mais fortes do que o ódio de quem nos quer remeter ao silêncio e ao armário», afirmou. Diogo Barros, porta-voz do movimento “Humanamente”.

Segundo Diogo Barros, o desfile foi, também, um «manifesto político», com críticas à «direita e extrema-direita (PSD, Chega e CDS-PP)», por medidas de «retrocesso civilizacional que ataca a autodeterminação de jovens trans e impõe validações médicas humilhantes».

«Não estamos aqui para uma celebração festiva ou um mero desfile cosmético», frisou Diogo Barros. «Lutar pela dignidade LGBTQIAP+ em 2026 é também combater a exploração laboral, lutar contra a crise climática que penaliza os mais vulneráveis e acolher os migrantes que fogem da perseguição», realçou. O manifesto abordou, ainda, a crise da habitação. Disse que as medidas do município são de «cosmética» e que é preciso que os «edifícios devolutos» revertam para habitação pública; que o esforço das rendas não exceda 30% do rendimento familiar e pedem a criação de um polo de emergência habitacional. Reclamam a integração dos trabalhadores precários do município nos quadros, passes gratuitos para estudantes e desempregados, majoração do salário mínimo nacional e prolongamento da Linha B do Metro até Famalicão. No plano educativo, foi ainda exigido um fundo municipal para a cobertura total de propinas no ensino superior.

Drible é Agência do Ano em Design pelo 3º ano consecutivo

A Drible foi distinguida, na terça-feira, 8 de julho, em Lisboa, com os títulos de Agência do Ano em Design em Portugal, pelo 3.º ano consecutivo, e, pela segunda vez, Agência Lusófona em Design, na mais recente edição dos Prémios Lusófonos da Criatividade, onde arrecadou ainda 14 prémios, entre os quais 1 Ouro, 6 Pratas e 7 Bronzes, com projetos desenvolvidos nas áreas de branding, design corporativo, websites e e-commerce.

Os Prémios Lusófonos da Criatividade são um festival internacional sediado em Portugal e o único dedicado exclusivamente a premiar, homenagear e promover o melhor trabalho desenvolvido por agências, estúdios, produtores e profissionais dos mercados de língua oficial portuguesa.

Com este resultado, a Drible soma 32 prémios na edição 2025/2026 dos Prémios Lusófonos da Criatividade, juntando as 14 distinções do 3.º quadrimestre aos 18 prémios conquistados no 2.º quadrimestre.

Entre os projetos distinguidos, destaca-se o novo e-commerce da BOOMFIT, vencedor de Ouro na categoria de E-commerce, reconhecendo o trabalho desenvolvido pela Drible na criação de experiências digitais orientadas para performance e crescimento.

Na área do branding e design corporativo, os projetos desenvolvidos para a Cúmplice, IdealCrédito e Naipe arrecadaram Prata, enquanto Portfólio, Regente e Yokozuna conquistaram várias distinções de Bronze.

Também na área de websites, foram distinguidos os projetos desenvolvidos para a AE Minho e para a Oficina do Projeto, ambos premiados com Bronze.

“Mais do que o número de prémios, este reconhecimento valida uma forma de trabalhar. Procuramos desenvolver projetos onde estratégia, criatividade e execução caminham lado a lado para construir marcas e experiências digitais com impacto real”, refere a equipa da Drible.

Para a Drible, voltar a conquistar o título de Agência do Ano em Design em Portugal pelo 3.º ano consecutivo, ser distinguida, pela segunda vez, como Agência Lusófona em Design e somar 32 prémios ao longo desta edição anual dos Prémios Lusófonos da Criatividade representa o reconhecimento de uma abordagem assente na consistência, no rigor e na capacidade de desenvolver projetos reconhecidos entre os melhores do espaço lusófono.