Na manhã da próxima terça-feira, 6 de outubro, pelas 10h30, na sala de conferências dos Paços do Concelho, é a apresentada a 12.ª edição da Q8 Meia Meia Maratona de Famalicão



A prova, que sai para a estrada no dia 18 de outubro, pelas 09h30, inclui a prova de 21 quilómetros e uma corrida/caminhada de 10 quilómetros, sendo uma organização conjunta do Município de Vila Nova de Famalicão e da RunPorto.

A prova de 21 quilómetros começa no local do costume, na Avenida Brasil, em direção ao centro urbano – com passagem por várias ruas da cidade -, depois segue a Estrada Nacional 206 até inverter a marcha em Vale São Cosme, em direção à meta, no parque de estacionamento do CITEVE. Já a prova de 10 quilómetros, contempla um circuito pelo centro urbano, com partida e chegada no mesmo local que a meia maratona.

A edição de 2025 reuniu 3500 participantes, com os atletas africanos a destacarem-se nas posições cimeiras. A corrida de 21 km foi bastante disputada, com tempos de grande qualidade que reforçaram o estatuto internacional do evento. Jibuti, Hani Hersi, bateu o recorde do percurso e sagrou-se vencedor com o tempo de 01:01:03, seguido do queniano George Kiplagat Kiptum, que terminou com 01:03:01 e também pelo queniano Shadrack Korir, com o tempo de 01:05:01.

Na vertente feminina, o recorde também caiu, com Noshin Mandoi Kimuge, do Quênia, que venceu com o tempo 01:13:05. O pódio ficou completo com duas portuguesas: a famalicense Vanessa Carvalho, do SC Braga, com 1:15:04, e Marta Martins do GDC Guilhovai, com 01:19:47.