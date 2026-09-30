A oferta da Estação Rodoviária tem vindo a crescer e já soma 12 mil horários num mês. Recentemente ganhou três novos contratos de utilização para embarque e desembarque de passageiros. Entre eles está o serviço expressos entre Lindoso (Ponte da Barca) e o Aeroporto Francisco Sá Carneiro (e vice-versa) operado pela Alvegal – Viagens e Turismo, que começa a parar em Famalicão. Passará também a ser ponto intermédio dos serviços expressos entre Braga e Beja (e vice-versa) operado pela EVA – Transportes SA e, também, entre Peniche e Ponte de Lima (e vice-versa), operado pela Rede Nacional de Expressos.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, o crescimento da oferta representa «um importante reforço da mobilidade no concelho, facilitando as deslocações de quem vive, trabalha, estuda ou visita Famalicão».

Além das novas ligações rodoviárias, existem as habituais redes regionais da MobiAve, a Mov Cávado e a Ave Mobilidade que garantem a ligação a concelhos vizinhos como Santo Tirso, Trofa, Barcelos, Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim, Porto e Vila do Conde. A estas somam-se as da FlixBus e a Rede Nacional de Expressos que ligam Famalicão a outros destinos nacionais como Lisboa, Vila Real de Santo António, Bragança, Monção, Coimbra, Covilhã, Castelo Branco, Caldas da Rainha, entre outros.

Para além das fronteiras nacionais, a Giromundo liga Famalicão à Suíça, mais concretamente à cidade de Chur. Já a Barquense permite chegar ao Luxemburgo, através de Echternach, e a França, com destino a Rouen.

Recorde-se que a Estação Rodoviária de Famalicão foi requalificada e inaugurada em 2023, para ter mais conforto para os passageiros e colaboradores, contando com outros serviços de apoio, como salas de estudo.