Por indisponibilidade de agenda do Ministro da Educação, a cerimónia de inauguração oficial da Escola Padre Benjamim Salgado, em Joane, inicialmente marcada para a próxima sexta-feira, foi adiada para data a anunciar brevemente.

No entanto, a entrada dos 1200 alunos, professores e pessoal não docente mantém-se para esta sexta-feira.

A requalificação e ampliação da Escola Padre Benjamim Salgado é uma obra financiada pelo PRR, com um investimento a rondar os 20 milhões de euros, o maior de sempre em edifícios escolares concelhios. A intervenção abrangeu os edifícios pré-existentes e a construção de novos espaços, assim como a remodelação dos arruamentos de acesso ao recinto escolar.