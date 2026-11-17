A Associação Ecos Culturais do Louro celebra no dia 21 de novembro o 13.º aniversário. A festa começa às 17 horas, na Casa do Artista Amador, sede da Associação. A iniciativa será marcada pelo convívio entre sócios e amigos, incluindo petiscos e karaoke.

Com esta celebração, a Associação pretende assinalar o caminho percorrido, agradecer a todos os que contribuíram para o seu crescimento e reforçar o compromisso de continuar a promover a cultura e a dinamização artística no concelho de Vila Nova de Famalicão.

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Ao longo destes 13 anos desenvolveu dois projetos de referência: o festival Laurus Nobilis Music Fest e a Casa do Artista Amador, onde se desenvolvem as suas iniciativas. Acolhe por ano 150 eventos e recebe aproximadamente sete mil visitantes, tornando-se um espaço de diferentes expressões artísticas.

Um dos eventos de maior relevo é o Laurus Nobilis que em 2017 realiza a 12.ª edição. Ao longo das 11 edições já realizadas, passaram pelos seus palcos centenas de bandas de diversos países, incluindo nomes como The Waterboys, Manowar e Moonspell.Na edição de 2027 estão já confirmadas as bandas Fear Factory (EUA) e Crypta (Brasil).

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O festival tem atraído milhares de visitantes ao Louro, provenientes de várias regiões de Portugal e também do estrangeiro, com particular destaque para o norte de Espanha, nomeadamente a Galiza.

A Casa do Artista Amador é outro projeto importante desta associação. Resulta da recuperação da antiga Escola Primária da Gandra, que aconteceu há seis anos, através de um esforço conjunto.