O Supremo Tribunal de Justiça manteve a pena de 13 anos e seis meses de prisão aplicada a um dos homens condenados pela morte de Hugo Ribeiro, de 21 anos, junto à discoteca Noa, em S. Cosme, Famalicão.

Segundo avança O MINHO, o arguido foi condenado a 12 anos e nove meses pelo crime de homicídio e a dois anos e seis meses pelo furto do telemóvel da vítima. Em cúmulo jurídico, a pena ficou fixada nos 13 anos e seis meses.

O Supremo considera que a pena não é excessiva e aponta mesmo para uma possível “evidente benevolência”, face ao passado criminal do arguido e às exigências de prevenção.

O segundo arguido, condenado a 12 anos de prisão, não recorreu da decisão.

Hugo Ribeiro morreu na madrugada de 7 de março de 2022, após confrontos junto à discoteca. O tribunal deu como provado que os dois arguidos atuaram em conjunto e que a vítima foi agredida com uma faca e atingida com uma pedra na cabeça.

Apesar da acusação do Ministério Público por homicídio qualificado, os dois homens acabaram condenados por homicídio simples.