Famalicão: 140 mil visitaram a Feira de Artesanato e Gastronomia

Tal como na edição de 2024, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão deste ano, certame que terminou este domingo, foi visitada por cerca de 140 mil visitantes. Os números foram avançados pelo Município, esta segunda-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, diz que «foram dez dias de muita cultura e convívio», deixando um agradecimento «a todos os que passaram pela nossa Feira de Artesanato e Gastronomia e a todos os que se envolveram na organização desta 40.ª edição». O autarca reforça que o certame, que começou a 29 de agosto, «é hoje uma das mais conceituadas feiras do país, não só pelo número de visitantes, mas sobretudo pelos fantásticos artesãos e produtores gastronómicos que escolhem Famalicão para mostrar as suas peças e produtos»..

Recorde-se que “A Melhor Peça” da edição deste ano – um comboio feito de correntes de bicicleta – é da autoria do artesão Pedro Macedo, de Barcelos. O prémio de “Melhor Stand” foi atribuído a Maria Ascensão Ferreira, artesã de bonecas de tecido de Santo Tirso. António Ferreira Machado, de Braga, e Maria Dulce Ferreira, de Delães, foram ainda distinguidos com a Menção Honrosa de “Melhor Peça” e “Melhor Stand”, respetivamente.

Para além do artesanato e gastronomia, a FAG teve um programa de animação associado, com 20 espetáculos protagonizados por artistas famalicenses e por conhecidos nomes da música nacional, como D.A.M.A, Dillaz e Quim Barreiros.