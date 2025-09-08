Concelho

Famalicão: 140 mil visitaram a Feira de Artesanato e Gastronomia

Tal como na edição de 2024, a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão deste ano, certame que terminou este domingo, foi visitada por cerca de 140 mil visitantes. Os números foram avançados pelo Município, esta segunda-feira.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, diz que «foram dez dias de muita cultura e convívio», deixando um agradecimento «a todos os que passaram pela nossa Feira de Artesanato e Gastronomia e a todos os que se envolveram na organização desta 40.ª edição». O autarca reforça que o certame, que começou a 29 de agosto, «é hoje uma das mais conceituadas feiras do país, não só pelo número de visitantes, mas sobretudo pelos fantásticos artesãos e produtores gastronómicos que escolhem Famalicão para mostrar as suas peças e produtos»..

Recorde-se que “A Melhor Peça” da edição deste ano – um comboio feito de correntes de bicicleta – é da autoria do artesão Pedro Macedo, de Barcelos. O prémio de “Melhor Stand” foi atribuído a Maria Ascensão Ferreira, artesã de bonecas de tecido de Santo Tirso. António Ferreira Machado, de Braga, e Maria Dulce Ferreira, de Delães, foram ainda distinguidos com a Menção Honrosa de “Melhor Peça” e “Melhor Stand”, respetivamente.

Para além do artesanato e gastronomia, a FAG teve um programa de animação associado, com 20 espetáculos protagonizados por artistas famalicenses e por conhecidos nomes da música nacional, como D.A.M.A, Dillaz e Quim Barreiros.

Famalicão: Justin de Haas é o melhor defesa do mês de agosto

Justin de Haas, do FC Famalicão, é o defesa do mês referente a agosto. O central de 25 anos foi o mais votado pelos treinadores principais da Liga Portugal Betclic, recebendo 18,25% das preferências.

Totalista nos quatro jogos disputadas pelo emblema famalicense, o neerlandês foi peça chave num mês sem derrotas e sem golos sofridos da equipa, contribuindo, ainda, com o golo da vitória na visita ao reduto do AFS.

Depois de Carevic ser reconhecido como o guarda-redes do mês, Justin recebe igual distinção, como defesa. Dois prémios que atestam o início imaculado do Famalicão que ainda não sofreu golos.

A completar o pódio desta eleição ficaram Leonardo Lelo (SC Braga), com 16,67% dos votos, e Bednarek (FC Porto), com 15,87%.

Famalicão: Mário Passos mantém Educação como prioridade

A dias do arranque do novo ano letivo, o candidato da coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’ (PSD/CDS-PP) à Câmara Municipal enumera alguns pontos que pretende implementar se obtiver a confiança política da população. Mário Passos coloca a Educação «como uma prioridade» na estratégia da governação municipal para o próximo ciclo autárquico.

Depois do investimento realizado nos últimos anos, o candidato quer dar continuidade ao processo de renovação do parque escolar concelhio, concentrando baterias na modernização das Escolas Básicas dos 2.º e 3.º Ciclos, nomeadamente Júlio Brandão (Famalicão), D. Maria II (Gavião), Escola de Gondifelos, Dr. Nuno Simões (Calendário), 3.ª fase da Escola de Ribeirão; Terras do Ave (Pedome), Escola Conde de Arnoso (Arnoso Santa Maria) e EB 2,3 Bernardino Machado (Joane). Junta também obras nas Escolas Básicas de Cavalões e de Sapugal, em Fradelos, que são de 1.º ciclo.

O candidato recorda que o município aplica, neste mandato, o maior investimento da história em educação, ou seja, mais de 50 milhões de euros. «Temos vindo a transformar profundamente as nossas escolas. Os últimos quatro anos, à semelhança do que aconteceu ao longo das últimas duas décadas, foram de grande investimento na requalificação e modernização do parque escolar», sublinha Mário Passos, ao mesmo tempo que dá conta das intervenções mais recentes: a requalificação e ampliação da Secundária Padre Benjamim Salgado, em Joane, e da EB1 Senador Sousa Fernandes, em Mões, a construção do novo Centro Escolar de Brufe e do novo Jardim de Infância de Delães e a nova Escola Básica de Seide. O candidato nota, também, a conclusão, neste mandato, da modernização da Escola Básica de Ribeirão (2.ª fase), a nova Escola Básica de Avidos, a ampliação do JI de Requião, da EB1 de Gavião e da EB1 Boca do Monte, em Mogege, e a requalificação da EB1 de Castelões, da Escola Básica de São Miguel-o-Anjo, em Calendário, e da EB de Quintão, em Arnoso Santa Eulália.

O candidato realça que «cada euro aplicado na Educação é um euro investido no futuro de Famalicão e no desenvolvimento da nossa comunidade».

Famalicão: Tiago Conde foi o melhor na classificação de drift em Andorra

O piloto famalicense participou na ronda 4 do Drift Spain Andorra, que decorreu no passado fim de semana.

Tiago Conde, na classe Semipro, com um estilo agressivo e ao volante de um BMW venceu, com 92 pontos, à frente de Sébastien Peyre e Sergio Casallo. A próxima ronda é em Saragoça, seguindo-se o Campeonato Europeu, em finais de novembro, na capital espanhola.

Em Andorra estiveram alguns dos melhores nomes do drift num verdadeiro espetáculo sobre rodas.

Famalicão: Candidato do PS à Câmara apresenta propostas para a Educação

No arranque de mais um ano escolar, o candidato do PS à Câmara Municipal de Famalicão, Eduardo Oliveira, reitera alguns das propostas que o PS tem para a área da educação. Diz que é no sentido de «colocar os jovens no centro da vida do concelho, criando igualdade de oportunidades e preparando o futuro de Vila Nova de Famalicão».

Começa por falar na criação de um Cartão Municipal Universal para facilitar acesso a transportes, cultural, restauração, ginásios, clínicas e outros serviços locais, através de parcerias com a ACIF e entidades aderentes. Ainda o reforço do programa de apoio no Ensino Superior e Técnico-Profissional; mais ajuda na mobilidade para jovens residentes em freguesias mais afastadas; ações de férias escolares descentralizadas «para que todas as famílias tenham soluções de qualidades em diferentes pontos do concelho».

De forma mais detalhada, o PS propõe realização de Oficinas Municipais de Matemática Aplicada; a implementação do programa “Mentoria Matemática Famalicão +”, oferecendo tutoria individualizada para alunos com dificuldades persistentes; o lançamento da campanha “Matemática em Todo o Lado”; a criação da Rede Municipal de Literacia Digital, apoiando os agrupamentos escolares na introdução de clubes e oficinas de iniciação à programação, pensamento computacional e robótica desde o 1º ciclo.

Eduardo Oliveira quer reforçar os mecanismos e recursos do Programa Escola Segura; promover a criação das hortas pedagógicas e eco-parques escolares em todos os estabelecimentos de ensino; consolidar o programa “Eco-Escolas”; promover ações de ERASMUS+ para a internacionalização das escolas, qualificação especializada e atração de talento; promover e incentivar o envolvimento dos empregadores no desenvolvimento de competências no sistema de ensino; e fomentar o voluntariado e criar condições para que os jovens desenvolvam experiências e adquiram competências que os ajudem na sua integração no mercado de trabalho.

Como mensagem, o candidato socialista deseja a «todos um ano escolar pleno de conquistas, de crescimento pessoal e coletivo, e de muitos sucessos. A Educação é um dos pilares fundamentais do futuro de Famalicão. Não basta reconhecê-lo, é preciso agir com medidas concretas que melhorem a vida de quem aprende e de quem ensina. É esse o meu compromisso político», conclui.

Famalicão: Jovem bailarino da ARTIS continua formação no Mónaco

A Academy Princesse Grace – Escola de Ballet do Mónaco convidou um aluno da ARTIS, Academia de Bailado de Famalicão para integrar a sua escola. Duarte Mellot, de 13 anos, já está no Mónaco, onde permanecerá um ano em formação.

Duarte não procurava audições nem tinha planos de sair de Portugal, mas o diretor da academia, Luca Massala, depois de o ver dançar numa competição internacional (YAGP) e mais tarde em aulas de ballet, ficou impressionado com o seu talento e nível técnico. Decidiu abrir-lhe as portas da Academy Princesse Grace sem necessidade de audição e, além disso, oferecer-lhe as propinas do próximo ano letivo.

Este é já o sétimo aluno da ARTIS a conquistar uma bolsa de estudo internacional. Um feito que reforça a escola famalicense como referência no ensino do ballet e da dança contemporânea em Portugal.

 

Famalicão: Lazar Carević, com a baliza a zero, é o melhor guarda-redes da I Liga em agosto

O melhor guarda-redes de agosto na Liga Portugal Betclic é Lazar Carević, que tem mantido a baliza do FC Famalicão a zero. Aliás, a equipa orientada por Hugo Oliveira, que ocupa o segundo lugar da tabela, é a única portuguesa sem sofrer golos.

O montenegrino totalizou 30,95% dos votos e foi distinguido como o guardião com melhor rendimento no arranque da temporada 2025/26.

Lazar Carević foi considera peça fundamental para o registo imaculado do Futebol Clube de Famalicão nas primeiras quatro jornadas. Recorde-se que não sofreu qualquer golo nos jogos com CD Santa Clara, CD Tondela, Gil Vicente FC e AFS.

Utilizado em 24 jogos na condição de titular, Lazar Carević manteve a baliza inviolada precisamente em 12 encontros, numa série que permitiu à equipa, durante a temporada transata, igualar um recorde que durava desde 1992/93 (cinco jogos consecutivos sem sofrer golos).