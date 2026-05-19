Famalicão: 15.º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada a 14 de junho

A 15ª edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado sai à estrada no dia 14 de junho e inclui uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 6 quilómetros. Ao contrário dos últimos anos, a prova não integra a programação desportiva das festas antoninas.

A inscrição é gratuita e pode ser feita online, através de www.famalicaodesportivo.pt e www.aabraga.pt ou de forma presencial na secretaria dos Complexos de Piscinas Municipais a partir desta quinta-feira, dia 21 de maio.

O tiro de partida será dado às 10h00 na rua Padre Benjamim Salgado, junto ao Parque da Juventude de Famalicão, local onde a prova vai também terminar.

A entrega de dorsais será feita no dia anterior à competição, no secretariado que estará a funcionar no Parque da Juventude, entre as 15h00 e as 18h00 e também no dia da prova, entre as 08h00 e as 09h00.

O 15º Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado é organizada pelo Município em colaboração com a Associação de Atletismo de Braga e o regulamento pode ser consultado aqui.