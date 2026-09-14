A 18ª Caminhada Concelhia de Famalicão vai dar a conhecer o património natural, religioso e arqueológico das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, já no próximo dia 3 de outubro.

A inscrição é obrigatória e pode ser feita de forma gratuita, a partir do dia 15 de setembro, no portal do Famalicão Desportivo.

Com partida junto à Igreja de Gondifelos, pelas 14h30, o percurso circular desenvolve-se entre Gondifelos e Gemunde, incluindo passagem pela ecopista construída sobre o antigo Ramal da Póvoa. O caminho atravessa áreas florestais, campos de cultivo e margens ribeirinhas, passando pelo Castro de Penices.

O trajeto, num total de 17 quilómetros, tem um nível de dificuldade elevado e corresponde ao trilho “Caminhando no Médio Este” (PR4 VNF).