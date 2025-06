Famalicão: 19 artistas de circo contemporâneo apresentam-se na Casa das Artes

O Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC) apresenta o primeiro trabalho profissional de 19 artistas de circo contemporâneo, oriundos de 12 países. A Àmostra começa esta terça-feira e decorre até sábado, dia 28 de junho, no grande auditório da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

Àmostra é um projeto de criação, realizado em parceria entre o Curso Bienal de Circo Contemporâneo do INAC e a Casa das Artes de Famalicão, envolvendo as equipas artística e técnica do instituto em processos de mentoria.

O processo criativo decorre nas instalações do INAC e as criações resultantes do mesmo são apresentadas na Casa das Artes durante 5 dias. O processo de mentoria é contínuo e ocorre antes, durante e depois das apresentações públicas. Numa segunda fase, o processo de mentoria centra-se no apoio à elaboração dos dossiers artísticos e técnicos das criações (incluindo as fichas técnica e artística), na definição de estratégias que permitam os artistas serem programados e entrar nos circuitos nacionais e internacionais de programação e, ainda, na disponibilização de materiais gráficos, fotografias, vídeos promocionais, conteúdos para as redes sociais e vídeos integrais de todas as apresentações.

As várias apresentações decorrem sempre a partir das 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos em http://www.casadasartes.org/

Entrada a 4 euros; estudantes, cartão Quadrilátero Cultural e seniores: 2 euros.