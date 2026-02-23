Famalicão: 20 anos depois, piloto Rui Amorim abandona desporto automóvel

Aos 58 anos e com mais de 20 anos dedicados ao desporto automóvel, Rui Amorim abandona a competição. O piloto famalicense anunciou, na passada sexta-feira, em comunicado, que não vai participar nas rampas do Campeonato de Portugal de Montanha, colocando um ponto final na sua carreira desportiva. «Este momento representa o culminar de um percurso marcado pela dedicação, paixão pelo desporto motorizado e pelo contributo dado ao panorama nacional da Montanha», escreve o piloto.
Ao longo dos anos, Rui Amorim conquistou 19 pódios. Foram oito vitórias, seis segundos lugares e cinco terceiros lugares ao volante de um Citroën AX 1300 c.c. Sport, Grupo A, tendo conquistado a vitória no Campeonato Nacional de Montanha de 2011 na TNM 1300.