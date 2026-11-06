O Município de Vila Nova de Famalicão quer reforçar a atratividade e a utilidade do Cartão Jovem Municipal e, neste sentido, na próxima segunda-feira, vai assinar protocolos de parceria com 20 lojas do comércio tradicional. O ato tem lugar na Casa da Juventude, a partir das 19h15.

O propósito da medida, aprovada em reunião de Câmara, visa chamar parceiros – entidades públicas e privadas, empresas, estabelecimentos comerciais, associações e outras organizações locais – que proporcionem, aos titulares dos cartões, um conjunto de descontos, benefícios e condições especiais.

O Cartão Jovem Municipal destina-se a jovens entre os 12 e os 29 anos (inclusive), permitindo que usufruam de um conjunto de vantagens em áreas como a mobilidade, o turismo, o desporto, a ocupação de tempos livres e as tecnologias de informação.

O incremento do Cartão Jovem Municipal é, também, segundo a Câmara Municipal, uma forma para incentivar os jovens famalicenses a privilegiar o comércio, os serviços e as atividades económicas do concelho. Desta forma, acredita, contribuem para a dinamização da economia local, para o reforço da relação entre a autarquia e o tecido empresarial e associativo e para a valorização dos agentes económicos locais.