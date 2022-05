Famalicão: 24 Horas BTT ENIF já tem troféu

Na tarde de sábado, a partir das 14h30, o concelho da Trofa recebe a segunda edição do Open Kyokushin Portugal que vai decorrer no Pavilhão Desportivo da Escola EB 2/3 S. Romão do Coronado.

Depois do sucesso da primeira edição em 2019, este ano esperam-se mais de 100 atletas originários de vários países da Europa. Consciente da importância do Open para afirmação da modalidade em Portugal, o evento conta com o apoio institucional da Embaixada do Japão.

Organizado pela Associação Kyokushin do Ave, pela Associação Kyokushin Kai Portugal e pela Kyzami Martial Arts, com o apoio da Câmara Municipal da Trofa, este é o maior evento nacional de Kyokushin.

Kyokushin é um estilo de karaté dinâmico, baseado nos princípios do “bushido”, caminho do guerreiro, dando ênfase aos conceitos ancestrais como ser rigoroso consigo mesmo e ser compreensivo com seus semelhantes.