A partir desta quinta-feira e até amanhã, sexta-feira, na Igreja Matriz Antiga, decorre a adoração contínua ao Santíssimo Sacramento, com a participação dos diversos grupos e movimentos «unidos em um só coração diante d’Aquele que é digno de todo louvor. Vem viver este momento especial de encontro, entrega e renovação da fé. Traz o teu coração, a tua oração e a tua presença diante de Jesus Eucaristia», desafia a Unidade Paroquial de Santo Adrião e Brufe.

Esta quinta-feira, às 19h15, celebra-se missa e, de seguida será exposto o Santíssimo Sacramento que será adorado até às 19h15 de amanhã, sexta-feira, por todos os movimentos e grupos paroquiais.