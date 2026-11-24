O 25 de Novembro de 1975 e o seu peso no processo de consolidação da democracia vai ser assinalado esta quarta-feira, em Famalicão, com a gravação de um programa pela Rádio Observador, “E o Resto é História”, a partir do Centro de Estudos Camilianos, em Seide, às 17 horas. Será, depois, emitido às 19 horas desse mesmo dia.

O programa será conduzido pelo historiador Rui Ramos e pelo cronista e comentador político, João Miguel Tavares. Participam também os presidentes da Câmara e da Assembleia, Mário Passos e João Nascimento, respetivamente.

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A iniciativa, aberta ao público, integra o programa municipal das comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático, promovido pela Câmara e Assembleia Municipal.

Rui Ramos é historiador e investigador principal no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, é autor de “A Segunda Fundação (1890–1926), volume da História de Portugal” dirigida por José Mattoso, e coautor de “História de Portugal”, com Bernardo de Vasconcelos e Sousa e Nuno Gonçalo Monteiro. João Miguel Tavares é colunista do jornal Público, onde escreve sobre política e atualidade. No programa, os dois cruzam a investigação histórica com perguntas que ajudam a situar os acontecimentos no seu tempo.

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O programa “E o Resto é História”, que existe desde 2019, está também disponível em podcast. É sempre emitido às quartas-feiras, e tem como ponto de partida temas da atualidade para revisitar acontecimentos, figuras e períodos da história de Portugal e do mundo.