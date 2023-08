No próximo sábado e domingo, o Parque de Lazer de Gondifelos recebe a Mostra Comunitária desta localidade, tendo como ponto alto a secular Feira das Cebolas, que decorre durante o dia de domingo. O programa para os dois dias é extenso, com várias propostas culturais, recreativas e desportivas que prometem levar a esta freguesia milhares de pessoas.

A Mostra Comunitária abre no sábado, às 14 horas, com insufláveis para criança, e a partir daí multiplicam-se as iniciativas:

15h00 – Caça ao Tesouro para crianças e famílias [Mais Vida]

16h00 – Passeio das bicicletas [Associação Gonditrilhos]

17h00 – Torneio de Sueca [Comissão de Festas de S. Sebastião]

19h00 – Concurso gastronómico “A cebola é rainha” [A.C.R. Sentir a Terra]

19h30 – Jantar nas tasquinhas

21h30 – Atuação musical “Teixeira & Amigos” – 1ª parte

22h00 – Passeio das tochas [Motoclube de Gondifelos]

22h00 – Noite de Fado

22h30 – Atuação musical “Teixeira & Amigos” – 2ª parte

24h00 – DJ’s [Bar do Parque]

No domingo, às 7 horas, abre a Feira das Cebolas e, duas horas depois começa o Trail longo “Feira das cebolas” – 18km [Dragon Club – Atletismo]; 9h30 – Trail curto “Feira das cebolas” – 12km [Dragon Club – Atletismo]; 9h35 – Caminhada “Feira das cebolas” – 8km [Dragon Club – Atletismo]

11h30 – Oficina de entrelaçar cebolas

12h30 – Almoço nas tasquinhas

15h15 – Tarde de Folclore com Rancho Folclórico de Gondifelos e o Rancho Folclórico Flor do Monte

17h00 – Atuação dos Bombos com Vida

18h00 – Encerramento da Mostra Comunitária

Ao longo desta Mostra Comunitária pode usufruir de barraquinhas de comes e bebes; exposição de carros, motas antigas e clássicas; insufláveis para crianças; passeios a cavalo para crianças; jogos tradicionais; e participar na criação do mural e da mascote da mostra comunitária.