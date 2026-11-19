A Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão promove, na tarde do dia 25 de novembro, uma sessão evocativa do 25 de Novembro de 1975, sessão integrada no programa das comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático.

Publicidade

Trata-se, segundo o presidente do órgão deliberativo, João Nascimento, de uma oportunidade para assinalar «esta data marcante da nossa história», através de uma emissão especial do programa “E o Resto é História”, da Rádio Observador, com Rui Ramos e João Miguel Tavares.

Publicidade

Esta emissão especial está marcada para as 17 horas, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel.