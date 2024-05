Famalicão: 26 associações participam na Batalha das Flores

A freguesia de Nine inaugurou no passado sábado, dia 4 de maio, um memorial de homenagem aos ex-combatentes da Guerra Colonial. A execução da obra, cuja inauguração contou com a presença do presidente da autarquia, Mário Passos, recebeu um apoio municipal de 10 mil euros.

Segundo a Junta de Freguesia, este monumento quer significar um «exercício de gratidão para com aqueles que manifestaram a sua disponibilidade para servir o país». É sinal de reconhecimento essencialmente aos ninenses que estiveram no conflito, acrescenta a autarquia local.

«A Junta de Freguesia não deixará que a nossa memória se apague ou que a história se reescreva. O agradecimento é devido e a homenagem é sentida», acrescentou o executivo local.

O novo memorial está localizado no também recém-batizado “Largo Mariazinha”, reconhecendo «a dedicação» de uma conhecida conterrânea da freguesia, «pela forma exemplar e altruísta como zelou e continua a zelar por aquele espaço».

O presidente da Câmara enalteceu a mensagem que está na génese do monumento e da requalificação do Largo. «Uma comunidade que sabe reconhecer e que sabe valorizar os seus só pode ser uma comunidade forte e com futuro».