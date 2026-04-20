Famalicão: 26ª Milha Urbana contou com cerca de 300 participantes

No passado sábado, 19 de abril, realizou-se mais uma edição da Milha Urbana em Famalicão, com cerca de 300 participantes, numa organização do Liberdade Futebol Clube, em colaboração com a Associação de Atletismo de Braga.

Ana Marinho atleta do Clube Desportivo São Salvador do Campo e Bernardo Borges do Maia Atlético Clube foram os grandes vencedores da prova.

A equipa da organização participou com vinte e três atletas que contribuíram para a vitória coletiva. Destaque para o terceiro lugar de Bianca Martins no escalão de Minis, Gabriel Sathler venceu em Benjamins B e Martim Sousa e Beatriz Monteiro terminaram na terceira posição. No escalão de Juvenis, Maria Rodrigues foi a segunda mais rápida, assim como Eduardo Salazar no escalão Seniores.