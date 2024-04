Famalicão: 2ª Edição das 3H Resistência OTZ Bike – Casa da Guia

Os sabores do concelho vão estar em destaque em mais um mercado urbano do Vai à Vila. O Mercado dos Sabores acontece este sábado e domingo, dias 13 e 14 de abril, na presença de cerca de 20 produtores locais.

Das compotas e marmeladas, aos fumados e salgados diversos, são várias as opções de compra no mercado urbano, situado na Praça D. Maria II que vai funcionar no sábado das 10h às 23h e no domingo das 10h às 18h, com entrada livre.

Quem visitar o centro da cidade na tarde de domingo pode contar ainda com coreografias de dança pelo grupo M Dancer’s, às 14h00 e uma atuação da Orquestra Pentágono, às 16h00.