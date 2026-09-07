A última prova do Campeonato Concelhio 3 Horas de Resistência BTT realiza-se na manhã do dia 20 de setembro, em Gavião. Trata-se de uma organização do GR Gavião, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Junta de Freguesia de Gavião.

A proposta é aliar o desporto, a natureza e o convívio. Com o naming sponsor Vieira de Castro, as inscrições já se encontram abertas e podem ser realizadas exclusivamente através do link: https://sinctime.com/evento/489/

O GR Gavião convida todos os amantes do BTT e a população em geral para se juntarem a este dia de desporto e convívio na freguesia.