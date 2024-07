Famalicão: 30º Passeio Convívio da Associação Desportiva do Carril já tem data marcada

A 15 de setembro vai decorrer o 30º Passeio Convívio organizado pela Associação Desportiva do Carril, da freguesia de Mogege. Estão convidados todos os associados, amigos e população da freguesia.

O destino do Passeio Convívio é o Parque de Lazer Montedeiras, em Marco de Canaveses.

A saída está agendada para as 07h30, junto ao café JJ e o dia será preenchido com vários jogos tradicionais para todas as idades, não faltando o tradicional campeonato de sueca. A meio da tarde, como já é habitual, haverá bolo e champanhe.

As inscrições decorrem até ao dia 31 de agosto, aos sábados, entre as 16h00 e as 18h00, na Sede da Associação Desportiva do Carril.

A organização promete um dia repleto de alegria e animação.