Famalicão: 34 comerciantes não entraram na Feira Semanal

A Feira Semanal de Famalicão realizou-se esta semana com menos 34 feirantes, impedidos de exercer atividade por não estarem a cumprir o novo regulamento que entrou em vigor no início deste mês.

Nesta segunda semana de aplicação das novas regras, a feira contou com a participação de 281 feirantes, de um total de 315 inscritos.

De acordo com as normas agora em vigor, todos os vendedores devem cumprir um conjunto de requisitos administrativos e legais, bem como respeitar o espaço que lhes é atribuído para poderem manter o seu lugar no recinto. Os feirantes que não reuniam essas condições ficaram, por isso, impedidos de vender nesta fase.

A autarquia está, no entanto, a conceder um período de adaptação, permitindo que os comerciantes regularizem a sua situação até ao mês de junho. Caso tal não aconteça dentro do prazo definido, os lugares atualmente ocupados poderão vir a ser atribuídos a outros interessados.