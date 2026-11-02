A equipa 365 Running Project alcançou resultados de relevo no Campeonato Regional de Corta-Mato Longo, organizado pela Associação de Atletismo de Braga. No passado sábado, em Guimarães, a equipa conseguiu dois segundos lugares de masters pelas equipas masculina e feminina.

A estes resultados juntaram-se dois terceiros lugares na classificação geral coletiva, tanto no setor masculino como no feminino. A título individual, Marco Faria sagrou-se campeão regional M50 e a Andreia Rocha foi terceira em F40.

Com estes resultados, «a 365 Running Project reforça a sua presença no panorama regional do atletismo, celebrando uma jornada de orgulho e deixando a motivação para continuar a crescer e a alcançar novos objetivos».