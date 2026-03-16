Famalicão: 365 Running Project conquista 22 pódios no Trail do Vale Encantado

A equipa 365 Running Project participou este domingo no Trail do Vale Encantado, em Vale S. Cosme, numa prova a contar para o Campeonato Concelhio de Trail de Famalicão e para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, onde alcançou destaque em vários escalões.

No trail curto, a equipa masculina conquistou o primeiro lugar e a feminina subiu à segunda posição do pódio. Já no trail longo, a equipa feminina fez o melhor tempo e a masculina alcançou o terceiro lugar coletivo.

De forma individual, no trail curto, destaque para Marko Santos que alcançou o segundo lugar da classificação geral e o primeiro no escalão M35. Luís Gozaga terminou na terceira posição da geral e venceu o escalão M40, a 1 minuto de Erick Araújo que foi primeiro no escalão sénior. Renato Oliveira foi terceiro em M40 e Amando Rodrigues em M55.

Ainda no trail curto, Ana Freitas foi a primeira da classificação geral e também no escalão M50, Cristina Oliveira foi terceira classificada no escalão M45 e Paula Barbosa em M40.

No trail longo, destaque para Sérgio Peixoto que subiu ao segundo lugar do pódio no escalão M35 e Pedro Oliveira que foi o melhor em M40. José Silva foi segundo no escalão sénior. No setor feminino, Sandra Castro conquistou o primeiro lugar em M35 e Andreia Rocha venceu em M40. Sara Machado ficou em terceiro lugar no escalão sénior e Angélica Rocha em segundo em M40.

Outros atletas da 365 Running Project participaram e contribuíram para os bons resultados da equipa.