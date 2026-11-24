A equipa 365 Running Project participou no Trail Vila de S. Torcato, em Guimarães, no passado domingo, numa prova a contar para a segunda etapa do Campeonato Regional de Trail Sprint da Associação de Atletismo de Braga.

A equipa famalicense conquistou o segundo lugar coletivo masculino. A nível individual, destaque para Marko Santos que foi o terceiro melhor da classificação geral e o vencedor em seniores masculino. Marco Ferreira foi o mais rápido em M50.

Outros atletas contribuíram para a prestação coletiva da equipa que conquistou assim mais um pódio coletivo.