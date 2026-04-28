Famalicão: 365 Running Project conquista 2º lugar coletivo no Ultra Trail em Ribeira do Neiva

No passado domingo, a equipa famalicense, esteve em destaque, de forma coletiva e individual no Trail Nascente e Vale do Neiva, que se realizou em Ribeira do Neiva, no concelho de Vila Verde.

A nível coletivo a 365 Running Project conquistou o 2º lugar masculino no Campeonato Regional de Ultra Trail de 45 km.

A título individual, destaque para Pedro Silva, que terminou a prova Ultra Trail de 45 km, em 5h03m, vencendo o escalão sénior masculino. No mesmo escalão, Erick Araújo garantiu o 3ºlugar, com um tempo de 5h24m, Filipe Silva assegurou o 3º lugar no escalão M50. Na mesma prova Bruno Esteves ficou em 7º lugar no escalão M40.

Na distância de 28 km, Ana Freitas foi a vencedora da geral feminina, conquistando igualmente o escalão F50, com um tempo de 3h33m. Na mesma prova destaque, ainda, para Sara Machado que venceu o escalão sénior, ficando ainda em 3º lugar da classificação geral, com um tempo de 3h55m. Na mesma prova, mas no escalão M55, Armando Rodrigues terminou no quarto lugar.

Na prova mais curta, de 18 km, Marko Santos foi segundo da geral e do seu escalão M35, cumprindo a distância em 1h24m. Na mesma prova, mas no escalão M40, Renato Oliveira foi o vencedor e Ricardo Mendonça foi quarto.