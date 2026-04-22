Famalicão: 365 Running Project conquista 2º lugar coletivo nos 16 e 25kms do Trail das Eiras

A equipa 365 Running Project participou no Trail das Eiras, no passado domingo, em Vermoim, numa prova a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga e para o Campeonato Concelhio de Trail.
A equipa alcançou o segundo lugar coletivo masculino nas distâncias Trail Sprint de 16 kms e Trail Longo de 25 kms.
Na distância mais curta, destaque para Marko Santos que foi o segundo melhor da geral e venceu o escalão M35 ao concluir a prova em 1 hora e 13 minutos e também Luís Gonzaga que ficou na terceira posição da geral e venceu o escalão M40 ao terminar o percurso em 1 hora e 16 minutos. No escalão M40, Renato Oliveira subiu ao terceiro lugar do pódio. No setor feminino, Cristina Oliveira venceu em F45.
Na distância de 25 kms, Sandra Castro foi terceira da geral e primeira no escalão F35 ao concluir o trail em 2 horas e 57 minutos, José Costa foi segundo no escalão sénior, seguido por José Silva na terceira posição. Pedro Oliveira venceu em M40.