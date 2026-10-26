A 365 Running Project marcou presença na prova Trilhos da Cividade que se realizou este domingo, em Vila do Conde, tendo conquistado o segundo lugar coletivo no Trail Curto.

A nível individual, destaque para a vitória de Sérgio Peixoto que subiu também ao lugar mais alto do pódio em seniores. Marko Santos foi o terceiro a cortar a meta e ficou na segunda posição em seniores.

A equipa feminina também teve boas prestações, em elas o terceiro lugar da geral que pertence a Patrícia Silva e o segundo lugar em seniores. Márcia Sousa foi a terceira melhor em seniores.

A prova ficou ainda marcada pela estreia de novos atletas, num ano em que a 365 Running Project apostou no reforço da formação quer masculina, quer feminina.