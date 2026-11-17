No passado domingo, a 365 Running Project foi até Brufe participar no Da Castanha Trail, a segunda etapa do Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão.
Numa distância de catorze quilómetros os atletas encontraram trilhos enlameados, fruto dos últimos dias de chuva, aumentando a dificuldade da prova. Ainda assim, a equipa famalicense conquistou o segundo lugar coletivo na categoria feminina e o terceiro lugar na categoria masculina.
A nível individual destaque para Pedro Oliveira que foi o segundo mais rápido no escalão M40 e Ana Carneiro que venceu em M50.