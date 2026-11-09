A equipa famalicense 365 Running Project marcou presença, este domingo, no III Mini Trail do Santoinho, em Viana do Castelo.
Destaque para a prestação de Marco Faria que alcançou o terceiro lugar da classificação geral e foi o melhor em M50, José Silva foi o mais rápido em seniores, seguido por Paulo Oliveira e Renato Oliveira venceu em M40.
No setor feminino, Márcia Sousa foi segunda classificada na geral e a melhor no escalão sénior.
Num fim de semana em que alguns atletas da equipa se desafiaram na Maratona do Porto, a 365 Running Project mantém o espírito de união e continua motivada a alcançar bons resultados.