A última prova do Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão realizou-se no domingo, em Gondifelos, com a participação da 365 Running Project. A equipa famalicense conquistou quatro pódios coletivos.

Alcançou o primeiro lugar coletivo feminino no Trail Longo de 21,7 quilómetros e o terceiro lugar na categoria masculina. Já no Trail Curto de 14 quilómetros, a equipa masculina subiu ao lugar mais alto do pódio e a formação feminina ficou na segunda posição.

Na distância mais longa, Sérgio Peixoto foi o mais rápido em M35, José Silva subiu ao segundo lugar no escalão sénior e Sandra Castro foi a melhor no escalão F35.

Na distância mais curta, Erick Araújo venceu o escalão sénior, Renato Oliveira foi o segundo melhor em M40, Cristina Oliveira foi a terceira na classificação geral e segunda em F45, Ana Freitas subiu ao segundo lugar em F50.

A 365 Running Project recebeu ainda o prémio de equipa mais numerosa no Trail das Cebolas.