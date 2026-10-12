Este domingo, a 365 Running Project participou no Trail Mosteiro de Arnoso e conquistou quatro pódios coletivos na prova que marcou o arranque do Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão.
A nível coletivo, a equipa alcançou o primeiro lugar masculino e o segundo lugar feminino no Trail Curto, já no Trail longo, quer a equipa masculina, quer a feminina subiram ao lugar ao alto do pódio.
No Trail Curto destaque para Marko Santos, o primeiro a cortar a meta e como tal o primeiro classificado também no escalão M35, José Silva foi terceiro da geral e primeiro no escalão Sénior e Paulo Oliveira foi o segundo melhor no mesmo escalão. Na equipa feminina, Ana Freitas foi a segunda mais rápida em prova e venceu o escalão F55.
No Trail Longo, Marco Faria foi o melhor em competição e venceu no escalão M50, Luís Gonzaga foi o segundo classificado em M40, Sérgio Peixoto foi primeiro em M35 e Renato Oliveira foi o terceiro mais rápido em M40. Na equipa feminina, Patrícia Silva foi a segunda mais rápida a concluir o trail e a melhor em F35, Sandra Castro foi terceira na geral e segunda em F35, Cristina Oliveira terminou na segunda posição em F45 e Paula Barbosa foi a terceira melhor em F40.
Outros atletas contribuíram também para o sucesso da 365 Running Project, a nível coletivo, neste arranque do campeonato concelhio que a equipa descreve como “brilhante”.