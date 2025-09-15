Famalicão: 365 Running Project conquista regional de Trail Curto

No dia do regresso às aulas para milhares de alunos, a coligação PSD/CDS-PP promete manter o concelho na «vanguarda» da Educação. Das medidas constantes do programa de Mário Passos está a valorização do “Brincar”, método de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, particularmente, através da qualificação dos logradouros das escolas, transformados «em verdadeiros parques educativos». Também defende uma escola cada vez mais inclusiva e universal, seja pelo reforço das Equipas Multidisciplinares e da atualização das salas sensoriais instaladas no Centro de Recursos Educativos, ou pelo apoio aos jovens na orientação vocacional do seu percurso formativo, através da realização do Fórum da Qualificação e Emprego.

O candidato entende que «a Cidade Educadora que somos não se constrói apenas com escolas modernas», pelo que projeta o setor «para preparar as novas gerações para os desafios de uma sociedade em constante mudança e de formar cidadãos conscientes, atentos e crítico».

Fortalecer a rede de escolas de ensino artístico especializado; promover projetos e programas capazes de promover o crescimento integral das crianças e jovens famalicenses e criar uma rede municipal de componente de apoio à família do 1.º Ciclo, assegurando a realização de atividades lúdico-educativas em todos os estabelecimentos de ensino, também são propostas da coligação PSD-CDS.

Para a área da Educação, Formação e Ensino Superior são propostos a criação de Laboratórios de Aprendizagem Digital, para preparar os jovens para a cidadania digital; a promoção das vias profissionalizantes de ensino; a promoção da excelência e do talento no Ensino Superior, com Prémios de Mérito aos Melhores Alunos; aumento das Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, das Bolsas de Talento e das Bolsas de Investigação e a promoção da aprendizagem ao longo da vida através de programas de literacia digital, cívica e financeira estão vertidas para a área da Educação, Formação e Ensino Superior.

A operacionalização do Plano Estratégico Educativo Municipal 2026-2030, a definição do novo Regulamento Municipal de Concessão de Apoios, alargando apoios, escalões e beneficiários da Ação Social Escolar são outros «dos eixos fundamentais do programa eleitoral» da candidatura de Mário Passos à presidência da Câmara Municipal pela coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’.