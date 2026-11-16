Este domingo, a 365 Running Project marcou presença no Trail Amigos da Montanha, em Barcelos, prova que assinalou o arranque do Campeonato Regional de Trail 2026/27, da Associação de Atletismo de Braga.
A equipa famalicense conquistou três pódios coletivos. No Trail Curto de 16 quilómetros a equipa masculina subiu ao segundo lugar do pódio e no Trail Longo de 30 quilómetros a equipa feminina foi a melhor em prova, enquanto que a masculina ficou na terceira posição.
No Trail Curto destaque para Marko Santos que cortou a meta na primeira posição e foi o melhor sénior em competição, Ana Ferreira foi a segunda mais rápida em F50 e Cristina Oliveira terminou em terceiro lugar em F40.
No Trail Longo, Luís Moreira foi segundo em M40, assim como Patrícia Silva no escalão sénior. Em F40, Andreia Rocha foi a vencedora, seguida por Paula Barbosa.
Os atletas da 365 Running Project continuam a desafiar-se em cada prova e a fortalecer a união e o espírito de equipa.