Famalicão: 365 Running Project conquista três pódios

A equipa famalicense marcou presença, este domingo, na 11.ª edição da Meia Maratona de Famalicão, organizada pela Runporto, com 18 atletas (15 na distância mais longa e 3 nos 10 km). A 365 Running Projet conquistou dois terceiros lugares na meia maratona e um nos 10 km, entre mais de 3.500 participantes.
Nos 21 km, Ana Freitas e Cristina Oliveira foram terceiras dos respetivos escalões e estabeleceram novos recordes pessoais. Ana Freitas concluiu a distância em 1h36m25s, garantindo o 3.º lugar no escalão F50 e Cristina Oliveira terminou em 1h41m31s, conquistando o 3.º lugar no escalão F45.
Nos 10 km, Marko Santos completou o percurso em 35m39s, assegurando também o 3.º lugar no escalão M35.
Além destes resultados, a equipa somou vários quartos lugares e alguns recordes pessoais.