Famalicão: 365 Running Project destaca-se na S. Silvestre de Castelões e no Trail das Andorinhas

Vila Verde recebe, a 26 de janeiro, a XXVIII Gala de Entrega dos Troféus Desportivos “O Minhoto”. A cerimónia terá lugar na Adega Cultural de Vila Verde, município onde o desporto «tem um papel fundamental na vida da nossa comunidade e pode afirmar-se, com segurança, que somos um território desportivo, pelas excecionais condições para a prática das diferentes modalidades e também pela quantidade e qualidade de praticantes», afirma Júlia Fernandes. A presidente da Câmara Municipal refere, ainda, que «é com satisfação redobrada que acolhemos, pela segunda vez, a gala deste evento», sendo que a primeira aconteceu na oitava edição, realizada em 2005.

A organização, representada por Olga Menezes, manifesta «profundo agrado pelo acordo firmado, numa colaboração preciosa para poder continuar a cumprir-se, ano após ano, o desiderato de levar a efeito a grande festa do desporto minhoto, mantendo o princípio de rotatividade concelhia, no acolhimento das galas – uma das regras basilares do evento – que mais não pretende ser de que uma forma de reconhecimento público ao mérito de todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região».

Esta Gala tem como objetivo reconhecer e premiar o mérito de clubes, dirigentes, treinadores, árbitros e atletas que mais se destacaram na prática das suas modalidades, na região do Minho, nos distritos de Braga e Viana do Castelo, num total de 24 municípios e 1 093 287 habitantes.

Na cerimónia está prevista a presença de cerca de meio milhar de convidados da região e do país, num evento onde serão atribuídos cerca de três dezenas de troféus nas diferentes áreas passíveis de prémio, entre elas, Grande Prémio do Júri – Individual e Coletivo, Consagração, Revelação, entre outros.

O júri desta iniciativa – Cidade Hoje faz parte desde a primeira edição -, é responsável, através de votação em três fases distintas, pelas nomeações e escolha dos premiados, após ter aprovado o regulamento por onde se rege este evento. Integram-no mais de uma centena de membros, entre jornalistas desportivos (imprensa, rádio, televisão e digitais, que abrangem os diferentes municípios da região Minho e de âmbito nacional) e entidades ligadas ao desporto (federações, associações de clubes e desporto escolar).

Recorde-se que este projeto, pelo seu valor e mérito, tem colhido, ao longo dos anos, a colaboração de diversos organismos e entidades, entre os quais, a Secretaria de Estado do Desporto, o Instituto Português do Desporto e Juventude, o Comité Olímpico de Portugal, o Comité Paralímpico de Portugal, a Confederação do Desporto de Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal (Entidade Regional), os 24 Municípios da região e inúmeras Associações de Clubes e Federações Desportivas.

A Associação “A Nossa Terra” conta para a produção do evento, com a Direnor Lda., que assumirá a produção da revista oficial, entre outras tarefas necessárias ao bom cumprimento dos objetivos propostos.