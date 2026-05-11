Famalicão: 365 Running Project em destaque no Trail Erdal

A equipa 365 Running Project venceu, este domingo, o Trail Erdal – Urgezes Solidário, prova que marcou o encerramento do Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga.
No trail curto, com uma distância de 18 km, alcançou o lugar mais alto do pódio coletivo. Em evidência esteve Marko Santos, vencedor absoluto da prova, alcançando igualmente o 1.º lugar no escalão M35, com o tempo de 1h40m. Também Erick Araújo brilhou ao conquistar o 3.º lugar da geral e o 1.º lugar no escalão seniores masculinos. Renato Oliveira foi 7.º da geral e subiu ao 2.º lugar do pódio no escalão M40, seguido por Pedro Silva, na 8ª posição da geral, que também subiu ao pódio na 2ª posição do escalão seniores masculinos. Por fim, Ricardo Mendonça consegue ainda conquistar a 3ª posição no escalão que representa M40, tendo alcançado o 12.º lugar da classificação geral.
Já no trail longo, com uma distância de 26 km, André Vieira de Castro alcançou o 2.º lugar no escalão M50, enquanto a atleta Sara Machado foi terceira da geral e segunda em seniores.
A prestação coletiva da 365 Running Project, ao longo de todo o Campeonato Regional de Trail, «confirmou a consistência competitiva, a dedicação e o espírito de união da equipa», pelo que aguarda, com expectativa, os resultados oficiais do Campeonato Regional.